Coronavirus Regione Lazio. 143 nuovi positivi e zero decessi (Di martedì 25 agosto 2020) “Oggi nel Lazio si registrano 143 casi e zero decessi e di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La curva epidemiologica e’ legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l’attività di testing e di tracciamento. Oggi è record superata soglia 10 mila tra molecolari e test rapidi. Stiamo lavorando per attrezzare i drive-in con i test rapidi validati dallo Spallanzani per l’attività di screening e si è già partiti dal drive-in del porto di Civitavecchia. Nella Asl Roma 1 sono 51 i casi nelle ultime 24h e di questi quarantacinque sono di rientro, quarantaquattro con link dalla Sardegna e uno da Malta e sei casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 21 i casi nelle ultime ... Leggi su romadailynews

Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Vogliamo tutelare la #salute di chi è in #Sicilia' - - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - Agenzia_Ansa : I complimenti di Sharon Stone al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per l'annuncio del vaccino italia… - bizcommunityit : Coronavirus, calano i contagi: 878 nuovi casi nelle ultime 24 ore con oltre 72mila tamponi - lixmax72 : RT @FunkyDancer_: Arrivano i campi di concentramento per gli asintomatici. Credevate fosse uno scherzo ?? Il loro obiettivo e' separare le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus, l'aggiornamento: 116 nuovi positivi, di cui 57 asintomatici da controlli regionali. I casi di rientro dall'estero sono 25, 26 quelli da altre regioni. Due decessi Regione Emilia Romagna Covid19 Sicilia, 24 nuovi casi, nessun migrante, 10 ricoverati in terapia intensiva

Sono 24 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore ma salgono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 63 i ricoverati perchè altri 53 sono in regime ...

Farmindustria: da regioni richieste vaccini +40%, faremo possibile

Roma, 25 ago. (askanews) - "Abbiamo fatto un'analisi di tutte le gare che sono state fatte a livello regionale ed effettivamente c'è stato un aumento considerevole rispetto all'anno scorso perché c'è ...

Sono 24 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore ma salgono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 63 i ricoverati perchè altri 53 sono in regime ...Roma, 25 ago. (askanews) - "Abbiamo fatto un'analisi di tutte le gare che sono state fatte a livello regionale ed effettivamente c'è stato un aumento considerevole rispetto all'anno scorso perché c'è ...