Calciomercato Napoli, per la difesa si pensa anche ad Armando Izzo e a Mykola Matvienko (Di lunedì 24 agosto 2020) Il napoletano Armando Izzo ha chiesto al Torino di essere ceduto. L’Interesse dell’Inter nei suoi confronti è calato con Antonio Conte che andrà via insieme alla sua difesa a tre. Restano in piedi diverse ipotesi, tra le quali Atalanta e Fiorentina. Armando Izzo, però, preferisce ai viola un club che partecipi alle coppe europee. Il suo sogno è proprio il Napoli, che lo aveva perso alle buste anni fa, quando andò all’Avellino e poi al Genoa prima di esplodere al Torino. Un vero rimpianto per il Napoli, che adesso ha l’occasione di rifarsi. Il giocatore è anche nell’orbita della Nazionale e nell’anno degli Europei avrebbe qualche motivazione in più per fare bene. Sfumato ... Leggi su calciomercato.napoli

Dopo la chiusura dei tornei 2019-2020, l'Uefa ha aggiornato il proprio ranking e, grazie alla vittoria ottenuta nella finale di Champions League giocata ieri sera contro il Psg, il Bayern torna al ver ...

Inizia ufficialmente la nuova stagione del Napoli e la prima di Ringhio Gattuso dopo l'esonero di Ancelotti. A Castel di Sangro compaiono i nuovo acquisti ma anche i possibili giocatori in uscita come ...

