Simona Bimbi, trovato il corpo dell’educatrice scomparsa da Forcoli (Pisa) (Di domenica 23 agosto 2020) È stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Bimbi, l’educatrice di 46 anni di Forcoli (Pisa) che aveva fatto perdere le proprie tracce da martedì scorso. La donna è stata ritrovata a bordo della sua auto in fondo ad un dirupo a Chianni, sempre nel Pisano. A notare l’auto, peraltro seminascosta tra rovi ed alberi, alcuni dei volontari che da giorni sono impegnati nelle ricerche. Le ricerche nel Pisano, sotto il coordinamento della prefettura, erano iniziate tre giorni fa, ma la scomparsa risaliva a martedì 18 agosto. La donna, separata, madre di due figlie, educatrice in un nido d’infanzia privato, era scomparsa, a bordo della sua auto, è andata via da casa. ... Leggi su ilfattoquotidiano

