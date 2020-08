Rischio truffa per Antonio Conte: in gioco 30 milioni di euro (Di domenica 23 agosto 2020) Sembra che l’allenatore Antonio Conte abbia subito una truffa: a Rischio un investimento di 30 milioni di euro. Brutte notizie in arrivo per Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter infatti potrebbe essere caduto in una truffa dopo aver investito diversi milioni di euro. I fatti risalgono a quando l’allenatore lavorava al Chelsea. Secondo il quotidiano “La Verità”, che ha riportato la notizia, Conte avrebbe affidato ben 30.6 milioni di euro al broker Massimo Bochicchio. Lui e altri investitori aspettavano una maxi rendita di oltre 30 milioni prevista per il 30 giugno scorso: quando la cifra ... Leggi su bloglive

EzioIt : @Statler_the_old @davidallegranti gli accordi tra partiti non contano niente, non critico la riforma Renzi ma il me… - interchannel_ic : - enzo6619 : @AlfioKrancic Tra ministri indagati e consensi in calo il rischio c'è sta a noi non permetterglielo e ribellarsi a questa truffa sanitaria. -