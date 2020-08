Quell'altra verità sui contagi. "Nuovo" virus: ecco le prove (Di domenica 23 agosto 2020) Valentina Dardari L'aumento dei casi non coincide con un picco di ricoveri. Bassetti: "Gli studi scientifici ora dimostrano la mutazione" Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, è tornato a parlare sulla sua pagina Facebook della mutazione del virus. Nell’ultimo post pubblicato il virologo ha scritto soddisfatto: “ecco un dato che tutti aspettavamo e che alcuni di noi avevano ampiamente previsto già tre mesi fa..… Dopo la carica virale ridotta (dimostrata dalle pubblicazioni dell’amico Massimo Clementi), ecco la dimostrazione che il SARScoV-2 è mutato”. Il virus è mutato In più di una occasione il professore aveva spiegato gli ultimi dati che vedono un aumento di soggetti ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Quell altra Quell'altra verità sui contagi. "Nuovo" virus: ecco le prove il Giornale Inter, che rimpianti! Errori e autogol di Lukaku, Siviglia campione. Per Conte finisce nel modo più beffardo...

Niente da fare. L’Inter ha perso la finale di Europa League, lasciando dietro di sé una scia di rimpianti e lo sgradevole odore della beffa. La coppa è andata a ...

Fuori uso le giostre in legno dentro al Giardino pubblico

I giochi sono stati dichiarati pericolosi, e quindi inagibili, dai vigili del fuoco allertati da un genitore. Lodi: «Eppure erano stati controllati di recente» L’aeroplano in legno non accetta più pi ...

