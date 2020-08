Il disastro a Beirut colpisce anche l’economia italiana (Di domenica 23 agosto 2020) Il disastro al porto di Beirut avrà un impatto anche sull’economia italiana: i settori più colpiti saranno raffinazione petrolifera e prodotti tipici Una ricerca condotta da Cnr-Ircres mostra che le esportazioni italiane verso il Libano sono concentrate nel trasporto via mare e che il settore più colpito è quello della raffinazione petrolifera, a cui seguono… L'articolo Il disastro a Beirut colpisce anche l’economia italiana Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

mistermeo : RT @RepubblicaTv: Beirut, due settimane dopo l'esplosione le famiglie nella zona del disastro hanno un disperato bisogno di sostegno per ri… - BlueRiv88891964 : RT @RepubblicaTv: Beirut, due settimane dopo l'esplosione le famiglie nella zona del disastro hanno un disperato bisogno di sostegno per ri… - MicCelozzi : #Libano Disastro Libanese. Adesso che gli Americani hanno abbandonato il Mediterraneo, si cercano disperatamente “r… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Due settimane dopo l'esplosione le famiglie nella zona del disastro hanno un disperato bisogno di s… - DRDavideV : All'indomani del disastro che ha colpito Beirut due settimane fa, l'Associazione libanese dell'Ordine di Malta ha l… -

Ultime Notizie dalla rete : disastro Beirut

Il dramma del Libano dopo la strage di Beirut, che concentra il 90% delle importazioni nelle ... con la Sardegna e la Sicilia che assorbono un quinto ciascuna dell’impatto negativo del disastro al ...Roma, 21 ago. (askanews) - Per aiutare i più vulnerabili, Save the Children ha intensificato la sua risposta a Beirut. Ha sostenuto 734 famiglie distribuendo tende ed altri rifugi per chi ha avuto ...