Covid-19, il sindaco Solofra annuncia una nuova positività (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – nuova positività al Covid-19 registrata nel comune di Solofra. La conferma arriva dal sindaco, Michele Vignola: “Abbiamo appena appreso la notizia di un nuovo caso positivo nella nostra città – si legge – Al momento la nostra concittadina non presenta particolari sintomi, è casa, dove osserverà un periodo di isolamento fino alla guarigione. Quest’ultimo caso positivo al Covid-19 è relativo ad un contatto che la nostra concittadina ha avuto con una propria parente proveniente dalla Lombardia. Per il caso in questione, già nei scorsi giorni, è stata effettuata l’indagine epidemiologica ed i relativi tamponi. Si raccomanda di osservare scrupolosamente tutte le ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Covid a Castellammare, minacciato il sindaco: troppi controlli sulle mascherine Il Mattino Coronavirus, 5 cittadini di Cassino positivi

Sarebbero cinque le persone positive al covid-19. Lo fa sapere il sindaco di Cassino Enzo Salera attarverso facebook: “Purtroopo oggi abbiamo una notizia negativa perchè sarebbero cinque i cittadini d ...

Covid, turisti milanesi positivi bloccati in agriturismo toscano

Un gruppo di turisti milanesi sono risultati positivi al Covid-19 e sono rimasti bloccati in una agriturismo toscano. Erano partiti per godersi una bella vacanza nelle campagne toscane, come hanno dec ...

