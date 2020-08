Contagi ancora in crescita. Isolati 1.071 nuovi casi nelle ultime 24 ore. L’Iss: “L’indice Rt a 0,83 potrebbe essere sottostimato” (Di sabato 22 agosto 2020) Sono 1.071 i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 947): il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia è di 258.136. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 17.503, con un incremento di 825 rispetto al 21 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 64 (-5) in cura presso le terapie intensive; 924 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 5 pazienti rispetto a ieri; 16.515 malati sono, invece, in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i deceduti sono 3 in più e portano il totale a 35.430. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale, invece, a 205.203, con un incremento di 243 persone rispetto a ieri. Il numero di tamponi effettuati ... Leggi su lanotiziagiornale

