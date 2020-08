Beautiful, spoiler 24 agosto 2020: Thomas manipola Douglas (Di sabato 22 agosto 2020) Lunedì 24 agosto 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful. Thomas manifesterà tutta la sua cattiveria, deciso ad avere nella sua vita Hope. Il giovane Forrester ha già messo fuori gioco Liam. Nelle scorse puntate infatti, ha sciolto nel suo bicchiere delle sostanze stupefacenti, capaci di fargli perdere ogni inibizione. Liam ha così passato la notte con Steffy, sebbene non se lo ricordi. Hope, una volta scoperta la verità, si è allontanata definitivamente dall’ex marito, nonostante sia l’unico uomo che ama. Thomas pensa di avere la situazione in pugno, ma non sa che Xander è sulle sue tracce. Il ragazzo sa che la notte dell’incidente in cui Emma ha perso la vita, lui era sulla stessa strada. Stando alle ... Leggi su kontrokultura

Lunedì 24 agosto torneranno in onda i nuovi episodi di Beautiful, storica soap di Canale 5 che come ogni anno è andata in vacanza alcune settimane, quest’anno tre, per poi ritornare di nuovo in onda.

Beautiful corre ai ripari per limitare il contagio da coronavirus tra attori e attrici introducendo bambole gonfiabili sul set. La prima a essere sostituita in una scena di un bacio è stata Brooke Log ...

