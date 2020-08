Schianto in via Ferrante ad Avellino, si ribalta un’ape car (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Lorenzo Ferrante ad Avellino per un incidente stradale. Sinistro che ha visto coinvolti un’autovettura e un’Ape Car. Nell’impatto l’ape si ribaltava e il conducente rimaneva ferito, tanto da essere trasportato dai sanitari del 118 intervenuti al vicino ospedale Moscati per le cure del caso. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza. L'articolo Schianto in via Ferrante ad Avellino, si ribalta un’ape car proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

