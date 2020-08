Interventi per la viabilità a Baselice, Di Maria incontro il sindaco fortorino (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il sindaco di Baselice, Lucio Ferella. Oggetto del colloquio: la pianificazione degli Interventi di ristrutturazione e riqualificazione della viabilità provinciale nel territorio del centro fortorino. Il sindaco, al termine dell’incontro, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Giudico molto proficuo il lavoro odierno con il Presidente Di Maria. Abbiamo svolto un’ampia disamina della condizione attuale e delle prospettive d’intervento per le Strade provinciali n. 54 e n. 55 che, oltre ad essere gli assi privilegiati di collegamento di Baselice con i ... Leggi su anteprima24

ItaliaViva : 'Mario #Draghi è un fuoriclasse del nostro Paese. A Rimini ha ribadito 1) la necessità di spendere i soldi del… - Treccani : Il nostro sistema d'istruzione, secondo i dati e i rilevamenti ufficiali, versa da anni in una situazione d'emergen… - Antonio_Tajani : #Puglia Sono anni che invochiamo interventi drastici per contrastare il disseccamento degli ulivi nel Salento colpi… - nonnaangela60 : RT @bianca_cappa: Un Paese in ginocchio per colpa di una manciata di coglioni che, tirando fuori imprecisate privazioni di vaghi diritti e… - comunepordenone : ?? Colombi: interventi per contenere la proliferazione in città. Il personale GEA ha iniziato a somministrare mangim… -

Ultime Notizie dalla rete : Interventi per Interventi per la sicurezza alla confluenza Isarco/Adige a Bolzano La Voce di Bolzano NUOVI ALLOGGI E RECUPERO DI QUELLI ESISTENTI – ROMANO (SENSO CIVICO): I COMUNI DEL BRINDISINO UTILIZZINO QUESTA GRANDE OPPORTUNITA’

4 milioni per l’acquisto di alloggi invenduti di edilizia privata e circa 17 milioni per interventi di recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti. La dotazione finanziaria prevede anche ...

Alcamo, il sindaco Surdi: “In un solo colpo recuperati 10 anni di disavanzo”

Per il sindaco Surdi, quindi ... l’amministrazione Surdi ha avviato delle interlocuzioni con i dirigenti scolastici al fine di stabilire gli interventi più urgenti e permettere il ritorno sui banchi ...

4 milioni per l’acquisto di alloggi invenduti di edilizia privata e circa 17 milioni per interventi di recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti. La dotazione finanziaria prevede anche ...Per il sindaco Surdi, quindi ... l’amministrazione Surdi ha avviato delle interlocuzioni con i dirigenti scolastici al fine di stabilire gli interventi più urgenti e permettere il ritorno sui banchi ...