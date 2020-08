Incidenti in Montagna: va in cerca di funghi a Tualis e cade, ritrovato senza vita (Di venerdì 21 agosto 2020) Trovato senza vita il cercatore di funghi di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di ieri, da quando si era separato da un’altra persona che era assieme a lui per lo stesso motivo. I due erano partiti dalla strada che sale alla panoramica delle vette a circa 6 km da Tualis (frazione di Comeglians, Udine) imboccando un sentiero. L’uomo è stato ritrovato senza vita per le conseguenze di una caduta. La salma è stata recuperata dal Soccorso Alpino. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Alle ricerche hanno contribuito molti compaesani dell’uomo e anche gli stessi familiari.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

