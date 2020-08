Milan, parla Rangnick: "Non avrei puntato su Ibrahimovic. Pioli ha meritato la conferma" (Di giovedì 20 agosto 2020) ... 'I primi contatti risalgono a fine ottobre , quando la squadra era in una situazione complicata: a tre punti dalla zona retrocessione - ha spiegato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport prima di ... Leggi su sport.sky

Ultime Notizie dalla rete : Milan parla Milan, parla il dg del Benfica: «Florentino in rossonero? Non credo…» Calcio News 24 Siviglia, infortunio Ocampos: "Ho dolore al ginocchio, deciderà il mister"

Lucas Ocampos è sicuramente uno degli uomini di punta del Siviglia, sul quale la squadra andalusa ha costruito le sue fortune in questa stagione. L'ex giocatore del Milan è uscito malconcio dal match ...

Rangnick racconta: "Primi contatti col Milan a fine ottobre. Pioli e Ibra? Vi spiego cosa penso davvero"

"I primi contatti col Milan risalgono a fine ottobre, quando la squadra era in una situazione complicata a tre punti dalla zona retrocessione. Io non ne ho mai parlato in pubblico, ma nessun contratto ...

