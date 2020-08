Barbara D’Urso infiamma il web: shorts da urlo ai fornelli! – FOTO (Di mercoledì 19 agosto 2020) La celebre showgirl Barbara D’Urso ha fatto scatenare i suoi fan sui social network. Pantaloncini cortissimi e reggiseno che lascia poco all’immaginazione. Dopo le immagini che la ritraevano in tutta la sua bellezza in spiaggia, Barbara D’Urso torna a far parlare di sé su Instagram, per la gioia dei suoi tantissimi fan. La celebre conduttrice … L'articolo Barbara D’Urso infiamma il web: shorts da urlo ai fornelli! – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Barbara D’Urso sarà zia: la sorella Eleonora è incinta - GossipItalia3 : Barbara D’Urso Instagram regina dei fornelli, haters: «Dai filtri le zucchine sembrano cetrioli…» #gossipitalianews - AlessiaManca : L'unica cosa buona di questo periodo è che Barbara D'Urso è in ferie. - PDUmorista : @pirata_21 C'è Barbara D'Urso in ferie incazzata con Mediaset. - Fabien_27 : @marieta99044909 Pensi che i suoi coetanei di guardano Barbara D'Urso e uomini e donne over... Ma di che cazzo stiamo parlando -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia