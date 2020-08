Tutti i contatti tra Trump e i servizi russi, confermati dai repubblicani (Di martedì 18 agosto 2020) La Commissione di intelligence del Senato americano ha pubblicato il rapporto finale, frutto di un’indagine bipartisan ma a maggioranza Trumpiana, sulle interferenze russe nella campagna elettorale del 2016. Secondo la commissione i contatti del presidente della campagna di Trump, Paul Manafort, con i funzionari collegati al Cremlino hanno rappresentato una “grave minaccia di controspionaggio”. Manafort ha coordinato le sue azioni con persone legate al governo russo durante e dopo le elezioni del 2016. Sempre secondo la commissione la russia ha inoltre approfittato dei membri del team di Trump a causa dell’inesperienza nel governo. Il rapporto, di quasi mille pagine, supporta ampiamente alcune delle scoperte chiave fatte dall’ex consigliere speciale Robert Mueller e spiega ... Leggi su linkiesta

UniCredit_IT : #UniCredit4You: ci prendiamo cura delle tue carte, tutti i giorni! Scopri i numeri dedicati alle carte di pagamento… - rafko74 : RT @christianrocca: La grande truffa Tutti i contatti tra Trump e i servizi russi, confermati dai repubblicani - andvaccaro : RT @christianrocca: La grande truffa Tutti i contatti tra Trump e i servizi russi, confermati dai repubblicani - brurster : RT @christianrocca: La grande truffa Tutti i contatti tra Trump e i servizi russi, confermati dai repubblicani - sassari68 : RT @christianrocca: La grande truffa Tutti i contatti tra Trump e i servizi russi, confermati dai repubblicani -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti contatti

Linkiesta.it

In particolare, comunque, se un alunno sarà trovato positivo al coronavirus ci sarà la quarantena per tutti coloro che nelle ultime 48 ore abbiano avuto contatti con lui, quindi compagni di classe e ...dovrebbe prevedere il controllo sanitario, obbligatorio, di tutti coloro che nelle ultime 48 ore sono venuti in contatto con l’individuo risultato infetto. E in attesa dell’esito, bisognerà stare in ...