MotoGp – Joan Mir il più veloce nel warm up in Austria: Valentino Rossi non si migliora [TEMPI] (Di domenica 16 agosto 2020) I piloti di MotoGp scaldano i motori nel warm up mattutini, ultima chance per testare la pista del Gp dell’Austria in vista della gara del pomeriggio. Il più veloce in pista è risultato Joan Mir della Suzuki che ha fatto registrare il miglior tempo in 1:24.365. Alle sue spalle Pol Espargaro e Maverick Vinales. Sesto posto per Andrea Dovizioso che precede Fabio Quartararo, mentre Valentino Rossi è solo 12°.L'articolo MotoGp – Joan Mir il più veloce nel warm up in Austria: Valentino Rossi non si migliora TEMPI SPORTFAIR. Leggi su sportfair

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Warm Up – Joan Mir in sella alla Suzuki si è aggiudicato il warm up del Gran Premio d'Austria, quarta tappa della MotoGP 2020 post Covid-19. Il pilota spagnolo ...

Giornata di sole sul Red Bull Ring nel corso del warm-up e le previsioni per la gara delle 14:00 sembrano annunciare pista asciutta. Jack Miller ha effettuato un paio di giri con gomme rain per toglie ...

