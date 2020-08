MES? Tutto no, metà sì: il Piano di Conte e Gualtieri (Di domenica 16 agosto 2020) MES sì o MES no? MES a metà. Mentre l’Italia aspetta di incassare il sostanzioso tesoretto di 209 miliardi ( il pacchetto di spesa pubblica più importante dal Dopoguerra) destinati al nostro Paese dal Recovery Fund, c’è da fare i conti con il fattore tempo. Come ormai tutti sanno i soldi non arriveranno in tempi brevi. Anzi. La maggior parte, il 70% arriverà a gennaio per il biennio 2021-2022, mentre il restante 30% sarà distribuito entro il 2023. Che fare mentre aspettiamo? Secondi molti, al di là delle smentite di facciata e dei temporeggiamenti strategici, la strada è segnata. Incassare i fondi del MES non è questione di se ma di quando. E qualche indizio in questa direzione è già arrivato. ... Leggi su quifinanza

Il capitale finanziario piega anche i pentastellati

Il capitale finanziario italiano ribadisce la deflazione salariale, Covid o no Covid. Bisogna vedere due aspetti. Il lato politico e il lato economico-finanziario, il primo si sta adeguando nuovamente ...

