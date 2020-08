Moratti: “Messi? Affare fattibile, Suning ha tutto per portare ‘La Pulga’ in nerazzurro”. Poi lancia una nuova stoccata alla Juventus… (Di venerdì 14 agosto 2020) "Suning ha tutto per portare Messi all'Inter".Ne è certo l'ex presidente meneghino Massimo Moratti che, durante un'intervista rilasciata al "Quotidiano Sportivo", si è sbilanciato sulla suggestione di mercato che già da settimane sta infiammando la piazza nerazzurra: quella relativa al possibile approdo di Messi all'Inter. "Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Ma una cosa la so: per risorse e per competenze l'Affare è fattibile". Moratti si è poi soffermato sulle italiane eliminate in Champions League: "Un conto è essere eliminati dal Psg, altra cosa andare a casa contro la settima classificata del campionato francese. Onestamente, non c’è paragone. ... Leggi su mediagol

