Bimbo di 5 anni ucciso a colpi di pistola: arrestato il vicino afroamericano. E sui social è bufera (Di venerdì 14 agosto 2020) Un bambino di appena 5 anni, Cannon Hinnant , è morto in North Carolina mentre giocava con la sua bicicletta nel giardino davanti a casa. Per l'omicidio è stato arrestato un giovane di 25 anni, Darius ... Leggi su leggo

