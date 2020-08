Ardea, estate 2020: al via il ciclo di visite guidate alla scoperta del territorio (Di giovedì 13 agosto 2020) Riprendono le visite guidate di Associazione Latium Vetus! Sta infatti per prendere il via ad Ardea il programma di visite guidate estive 2020 ‘alla scoperta DEL territorio’, promosse dal Comune di Ardea, che dal 16 agosto 2020 al 19 settembre 2020, punterà a far conoscere l’antichissima storia, il patrimonio culturale e i valori naturalistici, artistici ed archeologici del territorio di Ardea! La realizzazione degli eventi, affidata ad Associazione Latium Vetus, vedrà la collaborazione straordinaria della Pro Loco di Ardea, della Pro Loco di Tor San Lorenzo e del centro di cultura ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nell’estate del nostro egoismo, le vittime sono i disabili

Ne usciremo migliori, si diceva qualche mese fa dentro la bufera della pandemia, chiusi fra le mura di casa. Era come una speranza che ci faceva tirare avanti, pieni com’eravamo della paura del virus ...

