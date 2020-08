Domanda di anticipo TFS pensionato quota 100: quanto si deve attendere? (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’anticipo del TFS erogato dalle banche è una misura di cui si attende l’attuazione ormai da oltre un anno e coloro che nel corso del 2019 hanno aderito alla pensione con quota 100, per i quali il TFS non arriva entro il massimo di 24 mesi previsto per chi accede alla pensione anticipata, ma potrebbe impiegare anche 6 anni ad essere liquidato, sono impazienti di presentare Domanda di anticipo per ottenere il massimo di 45mila euro previsto dal decreto 4 del 2019. anticipo TFS statali Un lettore, con una certa impazienza giustificata, scrive per chiedere: Salve sono un ex dipendente pubblico pensionato con quota 100 (1° agosto 2019) 40 anni e 10 mesi. In riferimento ai Decreti Legge numero 04/2019 articolo 23 e il successivo DPCM attuativo n. ... Leggi su notizieora

