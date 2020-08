Atalanta, Pasalic: “C’è grande rammarico perchè noi vicini alla semifinale” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il nerazzurro Mario Pasalic autore del gol al Psg, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro i francesi: "Peccato. C'è tanto rammarico. C'eravamo molto vicini ma in Champions è così. Le squadre che hanno qualità, soprattuto davanti, ti possono fare due gol in due minuti come oggi. Spiace per noi stessi e per Bergamo. Impariamo, guardiamo avanti. Dobbiamo essere più pronti per la prossima Champions".C'è qualcosa da rimproveravi?"Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Su questo non ci sono dubbi. Ripeto, queste sono squadre con qualità individuale che possono fare male. Peccato".Come ne esce l'Atalanta?"Ne usciamo più forti. Abbiamo dimostrato l'anno scorso e quest'anno che ce la possiamo giocare con i più forti e ... Leggi su itasportpress

Atalanta_BC : ??????? Dopo un rimpallo il pallone capita tra i piedi di Super Mario che la mette a giro sotto il sette!!! SIAMO AVA… - Gazzetta_it : Atalanta, così fa male! Pasalic illude, ma il Psg ribalta tutto nei minuti di recupero - SkySport : ATALANTA ?? PSG 1-2 Risultato finale ? ? #Pasalic (27’) ? #Marquinhos (90’) ? #ChoupoMoting (90+3’) ? PSG IN SEMIFIN… - ItaSportPress : Atalanta, Pasalic: 'C'è grande rammarico perchè noi vicini alla semifinale' - - sportface2016 : #Atalanta, le parole di Mario #Pasalic dopo l'eliminazione dalla #ChampionsLeague #AtalantaPSG -