FlixBus cancella viaggi per cinquemila (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – FlixBus, la compagnia di viaggi low cost con autobus, serve 280 destinazioni in Italia, ma come tutte le società di trasporto è costretta a fare i conti con le novità sul distanziamento a bordo contenute nell’ultimo Dpcm del 7 agosto scorso. Ieri l’azienda FlixBus Italia ha diffuso una nota in cui annuncia di vedersi costretta a cancellare viaggi programmati per quasi 5 mila passeggeri, non senza precisare – attraverso Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia – “di avere rispettato sin dall’inizio ogni disposizione del governo per poter garantire il massimo della sicurezza ai passeggeri e ai lavoratori”. Tra le misure di sicurezza implementate – aggiunge FlixBus – ... Leggi su quifinanza

