Uomini e Donne, impensabile scelta di Maria De Filippi: fatto fuori, che nome pesantissimo salta (Di lunedì 10 agosto 2020) Arriva il momento delle scelte per Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne, il programma che conduce su Canale 5. Si parla dei protagonisti della prossima stagione, dei tronisti del trono Classico e Overs. Stando alle indiscrezioni che corrono su Instagram si scopre così che Alessandro Basciano, già corteggiatore di Giulia Quattrociocche e in seguito tentatore di Valeria Liberati a Temptation Island, ha convinto la redazione di Uomini e Donne ed è stato scelto per il nuovo trono di settembre (l'annuncio non è ancora ufficiale, le prime registrazioni sono previste per fine agosto). Al contrario, salta una testa: Davide Basolo, infatti, resterà a casa. Una scelta clamorosa, inattesa. Un nome ... Leggi su liberoquotidiano

