Furbetti del Covid, Zaia invoca il Me Too leghista (Di lunedì 10 agosto 2020) Ore convulse nel partito di Matteo Salvini, dove è caccia grossa ai furbastri del bonus per le partite Iva danneggiate dal coronavirus. Ben tre su cinque deputati che l’hanno intascato nonostante il pingue stipendio sarebbero targati Lega, motivo per cui il furibondo segretario ieri pomeriggio ha virato da “vergogna, dimissioni” all’”immediata sospensione dal gruppo parlamentare”. Il problema, però, resta trovare i reprobi. Il tam tam della politica ipotizza due uomini e una donna, un lombardo e uno (o una) del Sud, a riprova del fatto che la Lega da nordista è diventata a tutti gli effetti nazionale.Trascorsa una notte – non del tutto serena per i vertici di via Bellerio – la situazione non è cambiata. Gli accertamenti del caso, che tutti i partiti hanno giurato di avere avviato, non hanno dato esito. Gli ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - Avvocatocapita1 : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - MFerraglioni : RT @gparagone: Depositerò un'interrogazione ai ministri dell'Economia e del Lavoro: i 5 deputati e circa 2000 amministratori locali non pos… -