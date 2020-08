Formula 1, Verstappen batte le Mercedes nel Gp di Silverstone. Quarta la Ferrari di Leclerc, dodicesimo Vettel dopo testa-coda (Di domenica 9 agosto 2020) È tutta di Mark Verstappen la meritata vittoria al Gp 70° anniversario di Formula 1 che si è tenuto a Silverstone, in Gran Bretagna. Partito dalla Quarta posizione, dopo 26 giri si prende il comando della corsa superando le due Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e dell’inglese Lewis Hamilton, dopo che entrambe si sono fermate per un pit-stop con annesso cambio gomme. Niente da fare, dunque, per il favorito: partito dalla seconda posizione, si è dovuto accontentare del secondo posto, dopo aver tirato in prima posizione per dieci giri, viene costretto dal team a rientrare per montare le gomme dure. Viene superato, così, dall’olandese della Red Bull che toglie a Hamilton quella che sarebbe stata la ... Leggi su ilfattoquotidiano

