Questa volta ha esagerato, il "fuori tutto" di Sabrina Salerno: la foto che sfida la censura | Guarda (Di sabato 8 agosto 2020) "Nothing to say", niente da dire, scrive Sabrina Salerno in calce all'ultima foto incendiaria postata su Instagram. La showgirl continua ad incantare e a provocare. Eccola in bikini, seduta su un piccolo divano posizionato in giardino. Sguardo malizioso dritto in camera, la shwogirl incanta con un due pezzi nero. E a farla da padrone è giunonico seno, che Sabrina continua ad esibire con malizia. In questo caso, con la complicità dell'inquadratura dall'alto e della forma "peculiare" del costume, le forme della Salerno letteralmente dominano nella fotografia. E ad impreziosirle anche quel ciondolo adagiato sul petto. Insomma, per Sabrina Salerno, a 52 anni, l'ennesima foto da urlo. Leggi su liberoquotidiano

gennaromigliore : Bene che si parli - finalmente - di slittamento del pagamento tasse per autonomi e professionisti nel… - NicolaPorro : ?? Tra #tasse, #sbarchi ed #emergenze fasulle, ecco un altro grido di un #imprenditore. Questa volta dal centro di… - OfficialASRoma : Sei mesi dopo, la stessa corsa di Nicolò, questa volta con un finale differente ?? - iFrancisPin : @pisto_gol Potrebbero confermare Sarri e acquistare alcuni calciatori più adatti al suo gioco ma credo che il peso… - ______LedyStefy : @RobertoRenga Per questa volta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Questa volta Un nuovo toret dorato compare a Torino in piazza Peyron, questa volta è firmato ToMach Quotidiano Piemontese Friends, reunion cancellata: le riprese sono state sospese

Tutto sembrava ormai pronto a partire, e invece l’ennesima doccia fredda sembra aver stroncato ancora una volta le aspettative dei fan di Friends. Le legioni di spettatori della sit-com, che in questi ...

Il chiacchiericcio è cannibale. Ovunque si trovino, per quella mamma e quel bimbo sia banale lieto fine

Una donna e un bambino sono scomparsi, una madre e suo figlio non si trovano più. La loro fotografia è condivisa un po’ ovunque e il volto di quella donna sorridente è un ossimoro visivo, un momento d ...

Tutto sembrava ormai pronto a partire, e invece l’ennesima doccia fredda sembra aver stroncato ancora una volta le aspettative dei fan di Friends. Le legioni di spettatori della sit-com, che in questi ...Una donna e un bambino sono scomparsi, una madre e suo figlio non si trovano più. La loro fotografia è condivisa un po’ ovunque e il volto di quella donna sorridente è un ossimoro visivo, un momento d ...