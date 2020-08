Regionali 2020, in Toscana Giani davanti a Ceccardi (Di venerdì 7 agosto 2020) FIRENZE – Viaggia tra il 44 e il 48% il candidato del centrosinistra alle Regionali in Toscana, Eugenio Giani. Più distaccata la sfidante di centrodestra, Susanna Ceccardi, stimata fra il 38,5% e il 42,5%. Sono i risultati di un sondaggio di Tecnè per la Dire eseguito su un campione di 1.000 persone il 29 e 30 luglio. Leggi su dire

