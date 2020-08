Dopo la voce bomba, Gabriel Garko rompe finalmente il silenzio. Ma spezza il cuore di tutti i suoi fan (Di venerdì 7 agosto 2020) Gabriel Garko nominato durante una diretta Instagram dalla contessa Patrizia De Blanck. Non solo il nome dell’affascinante attore accanto al suo, ma anche quello di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento per il più atteso appuntamento televisivo, quello del Grande Fratello Vip. Sembrava essere diventata una certezza, ma oggi la smentita fa presto a correre in rete. A smorzare gli entusiasmi c’ha pensato Giornalettismo, che così scrive a proposito della partecipazione di Garko come concorrente al reality show che vedrà alla guida del timone Alfonso Signorini: “Se sulla presenza della Gregoraci non ci sono dubbi e la Vento resta un punto interrogativo, Giornalettismo può smentire la presenza dell’attore nel reality perché impegnato su ben altri progetti non televisivi”. ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Dopo voce Dopo l'esplosione in Libano, una voce da Grugliasco: "Paese pronto a rialzarsi, ma chiede chiarezza e giustizia" Grugliasco24.it Il tenore Vincenzo Costanzo: «Torno in scena dopo aver vinto la malattia»

L'artista 28enne ha aperto il Lerici Music Festival cantando Puccini. «La mia forza arriva dai valori. E presto sarò alla Scala» «Sono molto felice, questo è stato il mio primo concerto dopo il lockdo ...

Enzo Biagi era la voce del Buon Paese: un maestro a cento anni dalla nascita

Basterebbero poche righe di un suo editoriale per consegnare alla storia uno stile e un esempio: «Consideriamo il quotidiano un servizio pubblico, come i trasporti e l’acquedotto. Non manderemo nelle ...

