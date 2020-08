Coronavirus, Conte: “In Italia tasso contagi tra i più bassi in Europa. Stiamo facendo bene, ma proseguire con comportamento responsabile” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Siamo in sostanziale stabilità della curva epidemiologica con lievi segnali di ripresa dei contagi. Stiamo facendo bene, anche meglio se compariamo ai paesi direttamente confinanti, dove la curva è tornata a risalire”, così il premier Giuseppe Conte, prima di annunciare la proroga delle “misure precauzionali minime”, durante la conferenza stampa in cui annuncia il via libera al decreto Agosto. Nel parlare del Coronavirus, il presidente del Consiglio sottolinea che “siamo stati il primo paese occidentale colpito dal virus” ma che “siamo usciti dalla fase più acuta prima degli altri”. E soprattutto loda gli Italiani oggi: “Il tasso dell’Italia per ... Leggi su ilfattoquotidiano

