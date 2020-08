Oggi ritorna la Champions League: il programma completo degli ottavi (Di venerdì 7 agosto 2020) Torna la Champions League. In serata la Juventus affronterà il Lione. I bianconeri sono costretti a ribaltare il risultato della gara d’andata.Il Real Madrid invece parte in svantaggio rispetto al Manchester City (all’andata finì 2-1 per gli uomini di Guardiola). Ecco il programma completo: Venerdì 7 agosto 2020: Ore 21,00 JUVENTUS-OL LIONE Ore 21,00 MANCHESTER CITY-REAL MADRID Sabato 8 agosto 2020: Ore 21,00 BARCELLONA-NAPOLI Ore 21,00 BAYERN MONACO-CHELSEA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

