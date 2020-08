Francesca Pascale, vacanze e baci con Paola Turci: “Un’amicizia speciale” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gossip inaspettati in spiaggia, almeno per quanto riguarda Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. I due si sono separati lo scorso marzo con un annuncio di Forza Italia, il partito dell’ex presidente del Consiglio. La 36enne napoletana è stata congedata con una buonauscita da 20 milioni di euro e “alimenti” per un milione di euro l’anno. La rottura ha comunque provocato non pochi veleni, con la Pascale che non ha gradito le modalità con cui si è consumato l’addio. Ora però sembra decisamente più felice in vacanza insieme alla cantante Paola Turci. Francesca Pascale e Paola Turci: coccole sullo yacht Con la cornice bellissima del Cilento, Oggi ha ... Leggi su thesocialpost

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - kathrnmayfair : RT @fanpage: Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - miagmarsuren : RT @marcocobianchi: Francesca Pascale ha baciato Paola Turci. Adesso alzatevi, mettetevi in piedi sul primo tavolo che trovate, guardate lo… - rivellandrea : RT @LucillaMasini: Francesca Pascale sta con Paola Turci. Finalmente ha smesso con scusa del mal di testa! #Berlusconi #Pascale #paolaturci -