Giappone, PMI manifatturiero sale ancora a luglio (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – L’attività della manifattura in Giappone ha recuperato ancora a luglio. Il dato dell’indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 45,2 punti, superiore ai 40,1 della punti di giugno. L’indicatore si conferma ancora al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita. “Il settore manifatturiero Giapponese è rimasto gravemente influenzato dalla pandemia COVID-19 e dalla conseguente recessione dell’economia mondiale. Tuttavia, il PMI ha recuperato parte del terreno perduto nel secondo trimestre, aiutato dal calo più contenuto di produzione e nuovi ordini da cinque mesi a questa parte”, commenta Joe ... Leggi su quifinanza

Cina e Giappone hanno pubblicato Pmi oltre le attese, l'Asia ha aperto bene la settimana e anche l'Europa oggi si avvia positiva. Il Ftse Mib, infatti, guadagna lo 0,3% in avvio, in linea con il Cac 4 ...(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone ha recuperato ancora a luglio. Il dato dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 45,2 ...