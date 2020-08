Maltempo Lombardia: piogge e temporali nel Pavese e in Valtellina, smottamenti in provincia di Lecco (Di domenica 2 agosto 2020) Prima domenica sera d’agosto di forte Maltempo in questo 2020 per la Lombardia. piogge e temporali si stanno abbattendo su diversi versanti, causando danni e smottamenti. Un violento temporale si è abbattuto questa sera su Pavia e buona parte della provincia. Alla pioggia si e’ aggiunto anche il vento che e’ soffiato con raffiche particolarmente forti, che hanno causato la caduta di alcuni alberi e di numerosi rami. Sono in corso diversi interventi dei vigili del fuoco, Non si registrano, al momento, incidenti provocati dal Maltempo. In Valtellina ha ripreso a piovere in serata con forte intensita’. Ci sono timori in particolare nella zona del Bormiese, dove la situazione è tenuta sotto stretta sorveglianza ... Leggi su meteoweb.eu

