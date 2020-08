Morto a 57 anni Tataw, fu il capitano del Camerun a Italia '90 (Di sabato 1 agosto 2020) E' Morto a 57 anni Stephen Tataw, era capitano della Nazionale del Camerun che ai Mondiali di Italia '90 batté l'Argentina campione in carica nella partita inaugurale e arrivò a giocarsi contro l'... Leggi su gazzetta

LaStampa : E' morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning,… - lucasofri : È morto a 76 anni il regista inglese Alan Parker - Agenzia_Ansa : È morto il regista Alan Parker #alanparker #cinema. Aveva 76 anni, suoi 'Fuga di mezzanotte', 'Mississippi Burning'… - Alicenellacitt : Addio ad Alan Parker, regista di grandi successi tra musical e impegno civile. E' morto ieri a 76 anni il regista b… - Maribelli2 : RT @LaStampa: I suoi film hanno vinto 10 Oscar e 19 British Academy Film Awards. Aveva 76 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni

Imperia. Come da tradizione la prima domenica di agosto ci si riunisce davanti al monumento al Redentore sul Saccarello. Anche quest’anno, nonostante i noti problemi sanitari legati al coronavirus, al ...Si è tuffato per un bagno nel Ceresio e non è più riemerso. A trovarlo, dopo due ore di ricerche, a circa 10 metri di profondita, sono stati i sommozzatori. La vittima è un uomo di 47 anni, marocchino ...