Gerry Scotti, le accuse del ballerino: “Voglio sapere il perché del licenziamento” (Di sabato 1 agosto 2020) Gerry Scotti è finito proprio sotto un polverone mediatico. Pare che un ballerino de la Corrida lo abbia accusato di averlo licenziato senza una ragione. Gerry Scotti (fonte Instagram @GerryScotti)Non è proprio un ottimo periodo per il conduttore di Mediaset. In queste ultime ore, un ex ballerino de La corrida gli ha rivolto delle accuse davvero pesanti. Quest’ultimo si è sfogato sul settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, sostenendo che dopo aver partecipato nel cast dei ballerini della prima puntata de La corrida è stato licenziato di punto in bianco senza alcuna spiegazione. Adesso vuole capire il perché e chiede un incontro al conduttore. Dietro il ... Leggi su chenews

chytagos : se dio fosse una persona, sarebbe gerry scotti. - LadyNews_ : #ValerioPino chiede un chiarimento a #GerryScotti: 'Perché sono stato cacciato dalla #Corrida?'… - bluejfrost : Toh guarda, Hercules è uno dei migliori adattamenti ma non l’avrei mai detto non ha mica UNA DELLE MIGLIORI SOUNDTR… - eniresx : @louflowervl28 credo mia madre ma non sono sicura in caso dico Gerry Scotti - bdu_tv : RT @ilGerrino92: Gerry Scotti fa i miracoli anche in replica! ???????????? #LoShowDeiRecord (R) è LEADER ASSOLUTO del Prime Time con 1.888.000 t… -