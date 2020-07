Migranti uccisi dalla Guardia Costiera libica: “Avevano tra i 15 e i 18 anni" (Di venerdì 31 luglio 2020) Si aggrava il bilancio della sparatoria di Khums, in Libia, nel quale la Guardia Costiera libica aveva sparato contro un gruppo di Migranti del Sudan. 3 persone sono state uccise, mentre altre 2 sono gravemente ferite. Medici Senza Frontiere fa sapere che le vittime avevano una età che andava dai 15 ai 18 anni. I feriti sono stati presi in cura da Msf: “Entrambi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco e sono ancora profondamente sotto shock. Uno dei due è un parente di una delle vittime, colpito a morte davanti ai suoi occhi”.I ragazzi facevano parte di un gruppo di 73 persone. La Guardia Costiera libica le ha riportare a Khums dopo averle intercettate in male. I libici hanno fatto fuoco dopo che alcuni di loro ... Leggi su huffingtonpost

MSF_ITALIA : Sparatoria in #Libia Testimonianze raccolte da #MSF indicano che le tre vittime e i due feriti (tra i 15 e i 18 ann… - fladig : Purtroppo abbiamo appena saputo che uno dei migranti feriti è morto durante il trasporto in ospedale. Sono quindi 3… - fladig : ?? #Libia: due #migranti uccisi dopo essere stati intercettati in mare e riportati a terra. La condanna dell’OIM.… - SARwatchMED : RT @MSF_ITALIA: Sparatoria in #Libia Testimonianze raccolte da #MSF indicano che le tre vittime e i due feriti (tra i 15 e i 18 anni) facev… - scandura : RT @MSF_ITALIA: Sparatoria in #Libia Testimonianze raccolte da #MSF indicano che le tre vittime e i due feriti (tra i 15 e i 18 anni) facev… -

