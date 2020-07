Didattica a distanza: cresce la competenza digitale, ma aumentano stress e stanchezza (Di giovedì 30 luglio 2020) Luci e ombre dell'elearning in uno studio Microsoft. Migliora la coesione tra compagni di classe. L’emergenza del modello di approccio, però, genera insicurezza e incremento dell’emotività, sia per gli studenti che per gli insegnanti. E c’è forte apprensione per il futuro Leggi su repubblica

mante : A poco più di un mese dall’inizio della scuola e dopo due mesi di inutile retorica analogica il Ministero dell’Istr… - anpcommunity : RT @stefaniacapogna: Dead Line per partecipare alla ricerca ‘Didattica a Distanza distanza durante l’emergenza COVID-19: 31.07.2020 https:/… - GiuliaGT1 : RT @mante: A poco più di un mese dall’inizio della scuola e dopo due mesi di inutile retorica analogica il Ministero dell’Istruzione si ren… - UnimiFisicaDip : Orari e regole di accesso al Dipartimento temporaneamente modificati per l'emergenza sanitaria in corso:… - PinelliFederica : RT @CGILModena: L’accavallarsi di notizie delinea un quadro nel quale la ripresa delle scuole a settembre sarà appesantita da enormi critic… -