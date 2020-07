Rapine e furti: arrestati sette specialisti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Stazione di Palma Campania (NA) hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Nola a carico di 7 persone (di cui 6 in custodia cautelare in carcere e 1 agli arresti domiciliari) di età compresa fra i 20 e 54 anni. I destinatari dei provvedimenti, fra cui 6 già noti, provengono dai comuni di Ottaviano (NA), Maddaloni (CE), San Gennaro Vesuviano (NA), Trecase (NA) e San Giuseppe Vesuviano (NA) e sono ritenuti responsabili – a vario titolo – di rapina aggravata dall’uso delle armi e furti aggravati dalla violenza sulle cose in abitazioni e aziende del nolano. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, scaturisce dalla denuncia di rapina patita da un cittadino bengalese a febbraio ... Leggi su anteprima24

"È stata un’aggressione violenta, dalla bicicletta mi hanno scaraventato a terra per rubare il borsello e tutto è successo in pieno giorno”. È scosso Mauro Pirini, 74 anni, titolare della tabaccheria ...Guadagnavano fino a 500 euro a sera, ma vivevano in un tugurio con qualche mattone e assi di legno in via Le Noci. Vendute per 400 euro, avevano il passaporto sotto sequestro e, per cambiare vita, avr ...