“Non voteremo lo scostamento di bilancio al buio”. Berlusconi, Salvini e Meloni avvertono Conte (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – Niente sì allo scostamento di bilancio al buio. Se il premier Conte in Aula non sarà convincente nello spiegare come intende impiegare le risorse e se il governo non terrà conto delle richieste del centrodestra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia voteranno no. Per il bene della nazione. E’ questo in sostanza l’avvertimento dell’opposizione in vista del voto in Parlamento sulla richiesta di scostamento di bilancio per 25 miliardi. Ai giallofucsia serve la maggioranza assoluta – in Senato sono 161 voti – e da soli non hanno i numeri. Se in passato il centrodestra ha votato sì agli scostamenti, vista l’emergenza, al contrario stavolta avverte: “No a operazioni assistenziali o clientelari mentre il Paese ... Leggi su ilprimatonazionale

renatobrunetta : ?? Non voteremo il terzo discostamento a scatola chiusa, ma solo a patto di concordare e condividerne i contenuti c… - Antonio_Tajani : Noi abbiamo le idee chiare per risolvere la crisi economica: non voteremo lo scostamento di bilancio a scatola chiu… - Veraelena5 : RT @IlPrimatoN: I leader del centrodestra: 'No a operazioni assistenziali o clientelari mentre il Paese soffre'. Oggi il voto in Senato sul… - Max79863712 : RT @IlPrimatoN: I leader del centrodestra: 'No a operazioni assistenziali o clientelari mentre il Paese soffre'. Oggi il voto in Senato sul… - GastoneSabba : RT @IlPrimatoN: I leader del centrodestra: 'No a operazioni assistenziali o clientelari mentre il Paese soffre'. Oggi il voto in Senato sul… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non voteremo Pensioni, Renzi: Quota 100 ingiusta, la cancelleremo Corriere della Sera