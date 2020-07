CdS - Osimhen, il Lille vuole anche Manzi: l'azzurrino pronto a firmare un triennale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono ore decisive per il futuro di Victor Osimhen al Napoli. Ormai ci siamo per la tanto attesa chiusura dell'affare, manca solo il tweet di Aurelio De Laurentiis per sancire l'ufficialità dell'affare. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS - Osimhen, il Lille vuole anche Manzi: l'azzurrino pronto a firmare un triennale - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Osimhen-Napoli, scambio di documenti con il Lille per le firme, poi l'annuncio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Osimhen-Napoli, scambio di documenti con il Lille per le firme, poi l'annuncio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Osimhen-Napoli, scambio di documenti con il Lille per le firme, poi l'annuncio - calciomercato_m : MERCATO - CdS: Osimhen-Napoli, scambio di documenti con il Lille per le firme, poi l'annuncio… -