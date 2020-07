Torino, Longo: "Roma squadra in salute e con tanti uomini da ruotare" (Di martedì 28 luglio 2020) Torino - Ai microfoni del canale ufficiale del Torino , l'allenatore piemontese Moreno Longo ha presentato la gara casalinga con la Roma di domani: "Non poter allenare nel quotidiano è di grande ... Leggi su corrieredellosport

petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' - napolimagazine : TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' - apetrazzuolo : TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' -