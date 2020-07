Maggioranza: stato di emergenza fino al 15 ottobre, stop dpcm ora solo decreti (Di martedì 28 luglio 2020) La Maggioranza impegna il governo 'a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020' e a 'definire, altresì, con norma primaria le eventuali misure di limitazione ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Maggioranza stato

Si va verso una proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre e non più fino al 31 come ipotizzato fino ad oggi. Giuseppe Conte parlando in Aula al Senato ha sottolineato che «pur in assenza del ...Nel dir di cronaca della seduta del Consiglio Comunale di Benevento di ieri lunedì 27 luglio, qualche organo di informazione locale, con quel pizzico di faziosità che non guasta al proprio modo di sen ...