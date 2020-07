Festival di Venezia 2020: il programma della mostra del cinema (Di martedì 28 luglio 2020) Nella conferenza stampa di presentazione della mostra Internazionale d’Arte cinematografica, sono stati resi noti i film che caratterizzeranno il Festival di Venezia 2020. L’edizione 77 della mostra del cinema di Venezia si terrà dal 2 al 12 Settembre. Uno dei pochi eventi a sopravvivere alle cancellazioni causate dalla pandemia, ha presentato il cartellone dei film in concorso, fuori concorso e sezione orizzonti. Anche se regna ancora l’incertezza visto che manca più di un mese all’inizio del Festival, il presidente Roberto Cicutto ha ufficializzato le date (come detto 2-12 settembre) e i vari film. Il film di apertura sarà “Lacci”, diretto ... Leggi su bloglive

CINEMA Emma Dante torna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, selezione ufficiale, con Le Sorelle Macaluso, film tratto dalla sua omonima pièce teatrale Premio Ubu per il Migli ...(ANSA) - PORDENONE, 28 LUG - Pordenonelegge 2020, la 21/a edizione della Festa del Libro con gli Autori, torna in presenza nel cuore della città e si irradia in sette centri della provincia, ma anche ...