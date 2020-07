L’indiscrezione: Catanzaro, anche Roselli tra i candidati per la panchina (Di lunedì 27 luglio 2020) L’arrivo di Massimo Cerri come direttore sportivo rimescola le carte per quanto riguarda la panchina del Catanzaro. Scavalcato Rubino, che aveva chance fino a 48 ore fa, resiste la candidatura di Raffaele, il sogno resta Scienza che, però, ha un contratto e il Monopoli vuole trattenerlo. Un candidato nuovo è Giorgio Roselli che ha già lavorato bene con Cerri e che può entrare in lizza per la panchina giallorossa. L'articolo L’indiscrezione: Catanzaro, anche Roselli tra i candidati per la panchina proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

