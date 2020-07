Concorso Magistratura 2020, 310 posti: rinviato diario prove scritte al 25 Settembre (Di lunedì 27 luglio 2020) rinviato il diario delle prove scritte del Concorso Ministero Giustizia per 310 posti di magistrato ordinario: della Gazzetta Ufficiale n. 57 del 24 Luglio 2020 l’avviso che proroga la pubblicazione al 25 Settembre. Il Ministero ha annunciato la sospensione della correzione degli elaborati, in quanto le operazioni non sono idonee alle misure preventive per fermare il contagio da Coronavirus. Il bando, che ha dato il via al Concorso Magistratura 2020, riporta indicazioni sulla partecipazione e sull’iter di selezione. Nei successivi paragrafi ci concentreremo sui requisiti richiesti, sulle prove e le relative materie. Quando ripartono i concorsi dopo il ... Leggi su leggioggi

michele_pittoni : @matteosalvinimi Come dicevi, fatti eleggere in parlamento? Ecco, laureati in legge, vinci il concorso per entrare… - idealistaFr : Ma non è scandaloso che l'Italia non riesca a gestire l'organizzazione di un concorso importante come quello di mag… - idealistaFr : Ma non è scandaloso che l'Italia non riesca a gestire l'organizzazione di un concorso importante come quello di mag… - Martis_Mars_ : Sul tavolo un libro di civile e alla tv incollata a #tuttalaverità Stasera il concorso di magistratura si prepara così ?? - Magistratura203 : Concorso in magistratura 2020: i testi consigliati di diritto penale -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Magistratura Concorso Magistratura 2020, 310 posti: rinviato diario prove scritte al 24 Luglio LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Concorso presidi, i ricorrenti: "La ministra non rende pubblici gli atti"

ROMA - C'è un altro fronte scolastico che preoccupa la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, impegnata nella complessa riapertura di settembre, ed è il concorso per presidi. E' stato avviato nel no ...

Caso Palamara, l’opinione di Pietro Brovarone

“La giustizia italiana in questi giorni di post pandemia è scossa da un bradisisma continuo legato a quanto sta emergendo dal fascicolo aperto a Perugia contro il dottor Luca Palamara, già presidente ...

ROMA - C'è un altro fronte scolastico che preoccupa la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, impegnata nella complessa riapertura di settembre, ed è il concorso per presidi. E' stato avviato nel no ...“La giustizia italiana in questi giorni di post pandemia è scossa da un bradisisma continuo legato a quanto sta emergendo dal fascicolo aperto a Perugia contro il dottor Luca Palamara, già presidente ...