Incidente a Parma, centauro perde il controllo della moto e muore (Di domenica 26 luglio 2020) L'Incidente si è verificato a Ventasso, in provincia di Parma, verso mezzogiorno. La vittima è un centauro di 43 anni. Brutto Incidente sulla strada statale 63 nel comune di Ventasso, in provincia di Parma. Un centauro di 43 anni originario del capoluogo emiliano ha perso il controllo della propria moto in una curva e si è schiantato contro il guardrail finendo fuori strada. L'uomo, a bordo di una Kawasaki Z 1000, si stava dirigendo a Castelnovo Monti con un gruppo di amici che hanno allertato il 118. I soccorsi arrivati con un'ambulanza ed un elicottero sono stati tempestivi ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il motociclista infatti è morto sul colpo.

L’incidente si è verificato a Ventasso, in provincia di Parma, verso mezzogiorno. La vittima è un centauro di 43 anni.

