“Pechino Express senza Costantino Della Gherardesca non si guarda!”, conduttore ci sarà? La replica (Di sabato 25 luglio 2020) Da alcuni giorni è arrivato l’annuncio ufficiale che ha confermato le precedenti indiscrezioni: Pechino Express saluta Rai2 per trasferirsi su Sky, dove tra l’altro cambierà nome tornando al titolo originale del format di Banijay, Pekin Espress. La domanda che è sorta spontanea è quindi stata: ci sarà anche Costantino Della Gherardesca alla conduzione? A rispondere... L'articolo “Pechino Express senza Costantino Della Gherardesca non si guarda!”, conduttore ci sarà? La replica proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

trash_italiano : Praticamente Rai 2 negli anni ha dato via X Factor, L’Isola dei Famosi e Pechino Express - trash_italiano : ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - zawzaw_ph : @LoPsihologo Adoro Pechino Express, l’unico che guardo - Loran23Loran : Considerando il deserto dei programmi televisivi estivi mi sto facendo una maratona di pechino express e pechino ad… -

