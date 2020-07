Nel 2018 l’encomio solenne alla caserma degli orrori di Piacenza. Il “sistema” esisteva già – Video (Di venerdì 24 luglio 2020) La caserma Levante di Piacenza, centrale dello spaccio cittadino e non solo e dove i pusher arrestati finivano massacrati di botte se non accettavano di piegarsi al sistema messo in piedi dal vero “capo” anche se semplice appuntato, Peppe Montella, è stata a lungo un fiore all’occhiello dell’Arma. Premi, encomi, riconoscimenti per il lavoro svolto soprattutto nel contrasto al traffico di stupefacenti, visto che tra le tante attività che alimentavano il meccanismo c’era l’arresto dei piccoli spacciatori (il modo più pratico, tra l’altro, come emerge dalle intercettazioni raccolte dalla procura), per eliminare la concorrenza. È forse questo uno degli elementi che maggiormente imbarazza ora i vertici dei Carabinieri. Perché molti comandanti ... Leggi su open.online

