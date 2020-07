Coronavirus, Johnson ammette un possibile ritardo del lockdown in Gb (Di venerdì 24 luglio 2020) Boris Johnson ha ammesso che il suo governo, come altri nel mondo, non ha compreso appieno la portata della minaccia del Coronavirus 'nelle prime settimane e mesi' dopo i contagi in Cina. E - per la ... Leggi su tgcom24.mediaset

GINEVRA - La nuova fiammata dell'epidemia di coronavirus in diversi paesi europei sta in qualche modo riportando indietro le lancette, rispetto ad un'emergenza che si sperava fosse conclusa. I nuovi f ...

Boris Johnson ha ammesso che il suo governo, come altri nel mondo, non ha compreso appieno la portata della minaccia del coronavirus "nelle prime settimane e mesi" dopo i contagi in Cina. E - per la p ...

GINEVRA - La nuova fiammata dell'epidemia di coronavirus in diversi paesi europei sta in qualche modo riportando indietro le lancette, rispetto ad un'emergenza che si sperava fosse conclusa. I nuovi f ...Boris Johnson ha ammesso che il suo governo, come altri nel mondo, non ha compreso appieno la portata della minaccia del coronavirus "nelle prime settimane e mesi" dopo i contagi in Cina. E - per la p ...